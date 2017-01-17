Muğla Heyelan Karayolunu Kapattı Yeniden

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde, aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu trafiğe kapandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin çalışması sürüyor.



Olay, bugün akşam saatlerinde Marmaris-Muğla Karayolu Çetibeli mevkiinde meydana geldi. Aşırı sağanak yağış nedeniyle 20 metrelik yamaçtan toprak kayması oluştu. Heyelan nedeniyle karayolu tamamen trafiğe kapanırken, olay sırasında herhangi bir aracın yoldan geçmemesi can kaybını önledi. Olayı gören çevredekiler durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma çevre güvenliği alarak sürücüleri heyelan bölgesinden uzaklaştırdı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve karayolları ekipleri yolu açmak için yoğun çaba harcıyor.