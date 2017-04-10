Muğla Hdp'nin Bodrum Mitinginde Gerginlik (1)

Muğla HDP'nin Bodrum mitinginde gerginlik (1)

Muğla Hdp'nin Bodrum Mitinginde Gerginlik (1)

Muğla HDP'nin Bodrum mitinginde gerginlik (1)

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Halkların Demokratik Partisi, Bodrum, Miting, Muğla, Hdp
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