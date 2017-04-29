Muğla Güney Ege Kalkınma Ajansı Tanıtım Atağında
Muğla Valisi Amir Çiçek, bölgenin turizm olanaklarının uluslararası çapta tanıtılması amacıyla Güney Ege Kalkınma Ajansı olarak yaptıkları çalışmaları anlattı.
Muğla Valisi Amir Çiçek, bölgenin turizm olanaklarının uluslararası çapta tanıtılması amacıyla Güney Ege Kalkınma Ajansı olarak yaptıkları çalışmaları anlattı. Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) 94'üncü yönetim kurulu toplantısı GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Muğla Valisi Amir Çiçek başkanlığında Ortaca İlçesi Dalyan Mahallesi Resort Otel'de gerçekleştirildi. Dalyan Mahallesi Resort Otel Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya Muğla Valisi Amir Çiçek, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci ve GEKA Genel Sekreteri Vekili Özgür Akdoğan katıldı. Güney Ege Bölgesi'nde turizm ve diğer lokomotif sektörlerin tanıtımına yönelik özel sektör, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği sağlayarak, ulusal ve uluslararası platformlarda ortak tanıtım faaliyetleri yürüttüklerini dile getiren Muğla Valisi Amir Çiçek, bölgemizdeki kurumsal ve yerel kapasiteyi geliştirme odaklı faaliyetlere destek sağlamak amacıyla geçtiğimiz mart ayında teknik destek programı ilan ettiklerini belirterek "Programın toplam bütçesi 600 bin TL olup, proje başına azami 15 bin TL tutarında eğitim danışmanlık desteği sağlanabilmektedir. Programa başvurular ikişer aylık dönemler halinde alınacak ve son dönemin başvuruları 29 Aralık 2017 tarihinde son bulacak. Proje başvurusu yapacak kurum ve kuruluşlarımızın program hakkında detaylı bilgiye geka.gov.tr internet adresinden veya Aydın, Denizli ve Muğla'daki ofislerimizi ziyaret ederek ulaşabileceklerini hatırlatmak isterim. Güney Ege Bölgesi'nin alternatif turizm olanaklarının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası fuarlarda tanıtım faaliyetleri yürüten ajansımız, bu yıl ilk defa Antalya'da 6-9 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenen HESTOUREX Sağlık ve Spor Turizmi Fuarı'na katılmıştır. Ajansımız tahsis ettiği stant alanında ve fuar kapsamında düzenlenen ikili görüşmelerde, Güney Ege'de sağlık ve spor turizmi alanında faaliyet gösteren sektör temsilcilerini yurt dışı alım heyetleriyle buluşturmuştur. Yapılan ikili görüşmelerde Güney Egeli sektör temsilcileri; Ukrayna, Bangladeş, Danimarka, Kuveyt, Kazakistan, Avusturya, Gürcistan, Moldova ve İran gibi ülkelerden yaklaşık 25 firma ile yeni iş bağlantılarının yolunu açacak görüşmeler yapmışlardır" dedi.
Bölgenin turizm olanaklarının uluslararası çapta tanıtılması amacıyla geçtiğimiz haftalarda Körfez ve Arap ülkelerinden gelen sosyal medya fenomenlerini ağırladıklarını anlatan Çiçek, "Dalaman, Dalyan, Marmaris, Akyaka ve Bodrum ve çevresini kapsayan gezi kapsamında 17 kişiden oluşan sosyal medya fenomenleri ve basın mensupları, bölgemizde gezdikleri yerleri anlık paylaşarak Arap dünyasındaki hayranlarına tanıttı. Fam Trip etkinliğine katılan T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı temsilcileri de organizayonun başarılı geçtiğini ifade ederek en kısa zamanda yeni organizasyonların, bölgemizde yapılmasını istediklerini dile getirdiler. Bu anlamda işbirliğimiz devam edecek" diye konuştu.