Muğla Fikr-i Asım Fikir ve Düşünce Derneğinden Fransız Siyaset Bilimciye Tepki

Fikr-i Asım Fikir ve Düşünce Derneği Muğla İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast çağrısı yapan Fransız siyaset bilimci Philippe Moreau Defarges'i kınadı.



Fikr-i Asım Fikir ve Düşünce Derneği Muğla İl Başkanı Mudayir Erdoğan, Dalaman İlçe binasında yaptığı açıklamada, Fransız siyaset bilimci Philippe Moreau Defarges'in Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan hakkındaki söylemlerine tepki göstererek, "Defarges'i hadsizce, ahlaksızca ve kan dondurucu açıklamalarından dolayı kınıyoruz" dedi.



İl Başkanı Erdoğan tarafından okunan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kıymetli dava arkadaşlarım, Kahraman Büyük Türk Milleti, Hepinizi saygı ile selamlıyorum; Bugün burada, Türkiye Cumhuriyeti 1.Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendi hakkında, hadsizce, ahlaksızca ve kan dondurucu açıklamalarda bulunan, Fransız Uluslararası Sözde Siyaset Bilimi Uzmanı Philippe Moreau Defarges'i kınamak üzere toplanmış bulunmaktayız. Biraz önce Cumhuriyet Başsavcılığımıza iletmiş olduğumuz suç duyurumuzda da belirttiğimiz gibi, Batı'da artık psikiyatrik bir rahatsızlığa dönüşen Erdoğan düşmanlığının geldiği son nokta kan dondurucudur. Bilim adamı ve entelektüel bir aydın kılığına bürünen Defarges'in alçakça ve haince yaptığı açıklamalardan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Fikr-i Asım Fikir ve Düşünce Derneği Hareketi olarak rahatsızlık duyduğumuzu belirtiyor, bu konuda tüm yargı organlarını göreve davet ediyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak meydanlara akın akın ölmek için inen bu Halk, bizzat kendi eli ile seçtiği meşru Cumhurbaşkanını savunmak için hiçbir fedakarlıktan çekinmeyecektir. Bugün dahi, Avrupa'da, Asya'da Ortadoğu' da ve tüm İslam aleminde mazlumların duası, zalimlerin korkulu rüyası haline gelen, Devletimizin en tepesindeki çelikten iradenin sahibi, yiğit liderimizin yanında dik duruşumuzu sonuna kadar göstereceğiz, Fikr-i Asım Fikir ve Düşünce Hareketi olarak Devletimizin tüm kurumlarının yanlarında olduğumuzu bir kez daha buradan belirtmek istiyoruz. Bizler hür doğmuş hür yaşamış topraklarını kanla almış bir milletin evlatlarıyız bizleri masa başı oyunlarla, Haçlı birlikleriyle ve Paralel girişimlerle asla ve asla korkutamayacaklar, yıldıramayacaklar, boyun eğdiremeyecekler çünkü bu aziz milletin adı Büyük Türk Milletidir. Aziz Milletimiz seçimini yapmış hür iradesi ile yüzde 51 oyla milli iradenin evet yönünde tecelli etmesini sağlamıştır gelecek nesillerimizin ve Yeni Türkiye'nin yolu hamdolsun açılmıştır. Biz Fikr-i Asım Fikir ve Düşünce Hareketi teşkilatlarımızla ve gönüllülerimizle 16 Nisan Referandumuna kadar üzerimize düşen görevi yerine getirmiş bulunmaktayız ve bundan sonrada gözümüz kulağımız Devletimizin en tepesindeki çelikten iradede olacaktır. Allah Devletimizi var etsin. Allah Milletimizi var etsin. Sağolun var olun, Allah'a emanet olun."



Basın toplantısına İl Başkanı Mudayir Erdoğan, Dalaman İlçe Başkanı Aslı Uslu Koca ve dernek üyeleri katıldı. - MUĞLA