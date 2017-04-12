Muğla Fetö'den Tutuklanan Subayın Öğretmen Eşine Gözaltı

Fetö'den tutuklanan subayın öğretmen eşine gözaltı



MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'ndeki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, geçen yıl tutuklanan Kurmay Binbaşı Y.R.'nin öğretmen eşi 36 yaşındaki H.R. (Hatice Recber), FETÖ mensubu olduğu iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.



Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla polis ekipleri, bugün saat 16.00'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan H.R.'yi evinde yakaladı. Marmaris İmam Hatip Ortaokulu'nda öğretmenken açığa alınan H.R.'nin ev ve otomobilinde arama yapıldı. Bilgisayar, cep telefonları, çeşitli belge ve kitaplara el konuldu. Gözaltına alınan H.R., emniyete götürüldü. H.R.'nin kocasının, Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nda görev yaparken 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddiasıyla açığa alınan ve 27 Aralık 2016'da yakalanarak gönderildiği Ankara'da, sevk edildiği adliyede tutuklanan Kurmay Binbaşı Y.R. olduğu belirtildi.