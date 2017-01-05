Muğla Eski Otel Binası Mahalleliyi Tedirgin Ediyor

Muğla'nın Ortaca İlçesi'ndeki eski bir otel binasının madde bağımlılarının mekanına dönüştüğünü belirten vatandaşlar, tedirgin olduklarını söyleyerek yetkililerden çözüm bulmalarını istedi. Çaylı Mahallesi 238 Sokak üzerinde bulunan, 1990'dan 2000 yılına kadar otel olarak kullanılan, ardından atıl kalan 6 katlı bina, son 1.5 yıldır madde bağımlılarının evi haline gelince, vatandaşlar tedirgin oldu. Binada son 2 hafta içinde 2 ayrı yangın çıktığını söyleyen mahalle sakinleri, yetkililerden önlem almalarını istedi. Mahalle sakinleri, binaya giren madde bağımlılarının yakında bulunan ormana ve çevreye de zarar verdiklerini belirtti. Özellikle çocuk ve kadınların bina yakınından geçerken tedirgin olduğunu söyleyen mahalle sakini Bedia Kaya, binanın şahsa ait olduğunu belirterek, "Bir dönem otel olarak çalıştırıldı. Ardından hastane binası olarak kullanılması için tadilat yapıldı. Ancak hastane faaliyete geçmedi. 2000 yılından beri atıl durumda olan bina, madde bağımlılarının meskeni haline geldi. Mahalle olarak çok sıkıntı çekiyoruz. Şehir merkezinde böyle bir metruk binanın bulunması, mahalle sakinlerini çok sıkıntıya sokuyor. Bu konuda yetkililerde yardım bekliyoruz" dedi.