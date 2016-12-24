Muğla Engelli Öğrencilere Beden Müziği Eğitimi

Engelli öğrencilere beden müziği eğitimi



MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'ndeki 11 engelli öğrenciye, beden müziği eğitimi verildi. Elleriyle yüz, göğüs ve dizlerine vurarak ritim tutan öğrenciler, hayvan sesleri çıkardı. Koro halinde şarkılar seslendiren öğrenciler, eğlenceli dakikalar geçirdi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen 'Geçmişten geleceğe müzik yolculuğu festivali' projesi kapsamında, Özel Nursel Özdemir Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören işitme, zihinsel ve bedensel engelli 11 öğrenciye, beden müziği eğitimi verildi. Vurmalı çalgılar ve beden müziği eğitmeni olan 19 Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Doçent Muzaffer Özgü Bulut tarafından verilen eğitimde, öğrenciler vücutlarını çalgı aleti olarak kullandı. Elleriyle yüz, göğüs ve dizlerine vurarak ritim tutan öğrenciler, hayvan sesleri de çıkardı. Ses ve ritimleri birleştirerek koro halinde şarkılar seslendiren öğrenciler eğlenceli dakikalar geçirdi.



"BEDENİMİZE DOKUNMAYA, ONU TANIMAYA YABANCIYIZ"



40 dakika süren eğitim hakkında bilgi veren Doçent Muzaffer Özgü Bulut, müziğin yapı taşının ses olduğunu belirterek, bedenin de sesin en temel aracı olduğunu söyledi. Beden seslerinin psikomotor beceri, tek ve çift yönlü yoğunlaşma ile sosyalleşmeyi arttırdığını anlatan Bulut, "Bedenimize dokunmaya ve onu tanımaya oldukça yabancıyız. Etkinliğimizde öğrenciler çok katılımcıydı ve güzel bir çalışma oldu. Çok farklı engelli gruplarıyla çalışıyoruz. Burada çocukların inisiyatif aldığını gördüm. Grubumuzu öğrenciler yönetti. Onlar çaldı, biz oynadık. Aslında yaptığımız iş bir oyun. Oyunlar da boş zamanları eğlenceli geçirme aktivitesidir" dedi.



Özel Nursel Özdemir Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ezel Demirtaş ise organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ederek, çok verimli bir çalışma olduğunu kaydetti.