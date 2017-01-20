Muğla Emniyetinden Fetö Operasyonu

Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Muğla Merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Aydın, Denizli, Diyarbakır ve Eskişehir illerinde eş zamanlı operasyon başlattı. 33 eski ve yeni emniyet çalışanı hakkında yürütülen operasyon kapsamında şu ana kadar 25 kişi gözaltına alındı.



Muğla'da FETÖ terör örgütünün Polis Teşkilatı içerisindeki yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen yakalama çalışması kapsamında, 7 eski Emniyet Müdürü, 2 eski Emniyet Amiri, 1 eski Başkomiser, 3 eski Komiser, 9 eski ve halen aktif Komiser Yardımcısı, 11 eski ve halen aktif Polis Memuru toplam 33 kişi için gözaltı kararı çıktı. İçlerinde daha önce KHK ile açığa alınan personelin dışında halen aktif görevde olan polislerin de içinde bulunduğu 33 kişiden 25'i sabah saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. 8 kişinin ise arama çalışmalarının sürdüğü açıklandı. - MUĞLA