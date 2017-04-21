Muğla Elinin Değdiği Kabaklar Işık Saçıyor

Elinin değdiği kabaklar ışık saçıyor



MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde internetten görüntü izleyerek kabak süsleme sanatını öğrenen, 3 çocuk annesi 45 yaşındaki Fatıma Acar, açtığı atölyesinde, su kabaklarından lamba yapıyor. Yaklaşık 4 ay süren çalışma sonunda lambaya dönüşen kabaklar, 100 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.



2001 yılında aynı yaştaki eşi Saffet Acar ile birlikte Konya'dan gelerek Fethiye'nin Taşyaka Mahallesi'ne yerleşen Fatıma Acar, uzun yıllar evhanımı olarak kaldı. Muhammet Ali, Yusuf Emre ve Sude Naz isimli 3 çocuğu dünyaya gelen Acar, 2014 yılında internette rastladığı kabak süsleme görüntülerinden etkilenerek, bu sanata ilgi duymaya başladı. Kurumuş bir su kabağı alarak evde ilk denemesini yapan Acar, daha sonra eşinin de desteğiyle Babataşı Mahallesi, Muğla Makası Mevkii'ndeki bir işhanının 2'nci katında sanat atölyesi açtı.



KABAKLAR RENGARENK IŞIK SAÇAN LAMBALARA DÖNÜŞÜYOR



'Fatıma'nın Sanat Atölyesi' isimli iş yerinde, kurumuş su kabaklarına desenler çizen Acar, daha sonra bu desenleri makine yardımıyla kesiyor. Vernikleme işleminden geçirdiği kabaklara renkli boncuklar yerleştiren Acar, son olarak kabağın içine ampul monte ediyor. Kurutulmasıyla birlikte yaklaşık 4 ay süren çalışma sonunda kabaklar, rengarenk ışık saçan lambalara dönüşüyor. Lambalar büyüklüğü ve desenine göre 100 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.



"RUH HALİME GÖRE DESENLER ÇİZİYORUM"



Kabakları köylerden ham olarak aldığını anlatan Fatıma Acar, daha sonra kurutma, iç ve dış zarlarını temizleme aşamalarından geçirdiğini söyledi. O gün ki ruh haline göre kabakların üzerine desenler çizdiğini aktaran Acar, lambaların suya temas etmediği sürece çok uzun yıllar kullanılabileceğini kaydetti.



Çocuklarından dolayı uzun yıllar çalışma imkanı bulamadığını sözlerine ekleyen Acar, "Boş durmayı hiç sevmiyorum. Aile bütçesine katkım olsun istiyorum. Yaptığım iş beni ruhen de rahatlatıyor. Eşimin de desteğiyle böyle küçük bir atölye açtık. Daha büyük bir işletme açmak da nasip olur inşallah." diye konuştu.