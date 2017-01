Muğla Valisi Amir Çiçek, 2016 yılının geride kaldığını belirterek, "Kötü örnekler bizi yıldırmasın, iyi örneklerle yolumuza devam edelim. Ortak akıl ile elde edilen projelerin sonu iyi olur." dedi.



Muğla Ekonomik İstişare Toplantısı, Bodrum Kaymakamlığının ev sahipliğinde ilçedeki bir otelde yapıldı.



Toplantıya, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, bazı kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile iş adamları katıldı.



Toplantıda konuşan Vali Çiçek, 2016 yılının geride kaldığını ifade ederek, "Kötü örnekler bizi yıldırmasın, iyi örneklerle yolumuza devam edelim. Ortak akıl ile elde edilen projelerin sonu iyi olur." diye konuştu.



Türkiye'nin komşusu Suriye ve Irak'ta savaş olduğunu, terör örgütlerinin Türkiye'ye yönelik eylemlerinin devam ettiğini kaydeden Çiçek sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çocukları öldürüyorlar. Şehirleri bombalıyorlar. Suriye'den, Irak'tan bahsediyorum. Elbetteki yanımızda bombalar patlarsa, savaş olursa buraları da etkiliyor. Biz, güçlü, azimli, vizyon sahibi olarak işlerimizi yürütürsek bize kimse bir şey yapamaz. 15 Temmuz'u her an gözümüzün önünden geçireceğiz. 15 Temmuz, birliğimizi, beraberliğimizi, Türkiye Cumhuriyeti devletini, ekonomisini yok edip, bölgede savaş ortamı yaratıp yok etmenin denendiği bir gün olmuştur. Kimdir bu düşman, terördür. Terörün arkasındaki desteklerdir, FETÖ'dür. Bütün terör örgütleri kötüdür."



Gelişen bir ülkeyi kıskanan çok olur



Terörün ekonomiyi de baltalamaya çalıştığını kaydeden Vali Çiçek, devletin, iş adamlarının, yatırımcıların, turizm işletmecilerinin yanında olduğunu kaydetti.



İzmir'deki terör saldırısına da değinen Çiçek, terörü yok etmenin tek yolunun birlik içinde olmak olduğunu ifade ederek, "Birbirimizin fikirleri, siyasi yapısı, yaşı, cinsiyeti ne olursa olsun kol kola gireceğiz. Dayanışacağız. İşte milli birlik bu. Bir olduğumuz takdirde terör bir şey yapamaz. Ekonomide gelişen bir ülkeyi kıskanan çok olur." dedi.



Toplantıda konuşan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz da iyi niyet ve samimiyet olduğu sürece her türlü sorunun birlik ve berberlik içerisinde aşılacağına inandığını söyledi.