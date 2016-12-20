Muğla Datça'da Deprem

Muğla Datça'da 5.1 şiddetinde deprem oldu. Muğla Datça'da meydana gelen deprem ile ilgili bilinmezi gerekenleri sizler için derledik. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, Ege Denizi'nde Muğla' nın Datça ilçesi açıklarında sabah saat 09.03' te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

37 KİLOMETRE DERİNLİKTE OLDU

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 09.03'te Datça ilçesi açıklarında bir sarsıntı meydana geldi. Büyüklüğü 5.1 olarak açıklanan depremin, 37 kilometre derinlikte oluştuğu belirtildi.