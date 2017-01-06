Muğla'daki Müze ve Ören Yerlerine Ziyaretçi İlgisi

DURMUŞ GENÇ - Denizi ve tarihiyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla'daki ören yerleri ile müzeleri geçen yıl 637 bin 31 kişi gezdi, bu ziyaretlerden 5 milyon 73 bin lira gelir elde edildi.



Muğla Kültür Turizm Müdürü Veli Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi ve doğal güzellikleri ile kültürel özellikleri bünyesinde barındıran Muğla'nın, turizm açısından önemli bir kent olduğunu söyledi.



İldeki pek çok antik kentin UNESCO Kültürel Miras Geçici Listesi'nde bulunduğuna dikkati çeken Çelik, bu nedenle yerli ve yabancı ziyaretçilerin her geçen yıl Muğla ve ilçelerine gösterdiği ilginin arttığını belirtti.



Beçin Kalesi, Kayaköy, Lagina, Knidos, Kaunos, Stratonikeia, Eurokmos ve Tloss'un da aralarında bulunduğu tarihi zenginliklerin yürütülen çalışmalarla turizme kazandırılacağını anlatan Çelik, ziyaretçilerin de alanları gezerken çıkarılan eserleri yerinde görme fırsatı bulduklarını aktardı.



- 10 kazı devam ediyor



Muğla'nın tarihi ve kültürel özellikleriyle dünyadaki önemli avantajlara sahip yerler arasında olduğunu ifade eden Çelik, şöyle devam etti:



"Doğal güzellikler açısından, sahip olduğumuz arkeolojik zenginlik açısından ve insanların gelen misafirlere davranışı açısından çok önemli bir yerdeyiz. Muğla'da Bakanlığımız tarafından finanse edilen ve çalışması yapılan 10 adet kazımız var ve bunlara her yıl düzenli olarak 2 milyon lira ödenek aktarılıyor.



Yürütülen çalışmalar sayesinde bu yıl yine müze ve ören yerlerimizi 637 binin üzerinde kişi ziyaret etti. Bununla birlikte yaklaşık 5 milyon lira da bir gişe geliri elde edildi. Müzeler arasında Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi en çok gezilen müze oldu. Mısır kraliçesi Kleopatra'nın adını taşıyan altın sarısı kumu özel koruma altında olduğu için terlikle bile girilmesine izin verilmeyen Sedir Adası ise en fazla gezilen ören yeri oldu."



Sedir Adası'nı 118 bin 674 kişinin ziyaret ettiğine işaret eden Çelik, 48 bin 677 kişinin de Fethiye'deki tarihi Kayaköy yerleşim alanını gördüğünü dile getirdi.



Datça ilçesindeki Knidos Antik Kenti'ni 37 bin 74 kişinin ziyaret ettiğini ifade eden Çelik, Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'ndeki Kaunos Antik Kenti'ni ise 27 bin 654 kişinin gezdiğini aktardı.



Çelik, 2016 yılı verilerine göre, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin 153 bin 385 ziyaretçiyle Muğla'daki müzeler arasında ilk sırada bulunduğunu, Bodrum'daki Zeki Müren Sanat Müzesi'nin 44 bin 966 ziyaretçiyle ikinci, Marmaris Müzesi'nin ise 34 bin 725 ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldığını vurguladı.



Çelik, ören yerlerindeki kazıların artması, yapılan düzenlemeler, kazı alanlarının daha fazla ziyaretçilere açılması ile bu yıl da Muğla'yı ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısında artış beklediklerini dile getirdi.



Kentteki ören yerleri ve müzelerin daha fazla gezilmesi ve tanıtılması için 2017'de yapılacak birçok sanatsal faaliyeti bu alanlarda yapmayı planladıklarını anlatan Veli Çelik, bu kapsamda, bölgedeki tarihi değerlerin daha çok tanıtılarak ziyaretçi sayısını da artırmayı hedeflediklerini kaydetti.