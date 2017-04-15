Muğla'daki Fetö/pdy Operasyonu

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 8 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 7'si tutuklandı.



Muğla merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan I.A, M.Ö, Ö.Y, M.K, G.Ç, O.Ç. ve S.M. tutuklandı. K.G. ve D.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Muğla'nın Milas ilçesiyle İzmir, Ankara, Aydın, Antalya, Tekirdağ, Burdur ve Rize'de örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu ileri sürülen 9 kişiyi gözaltına almıştı.