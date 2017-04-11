Muğla'daki Fetö/pdy Operasyonu

Muğla'nın Milas ilçesinde yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 9 aydır aranan iş adamı tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY'nin Milas'taki finans sorumlularından olduğu ileri sürülen İ.D'nin ilçe merkezindeki bir evde saklandığını belirledi.



Eve sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla İ.D. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen İ.D. çıkarıldığı mahkemece "Terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı.