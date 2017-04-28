Muğla'daki Çevreciler Koyların Korunmasını İstedi

MUĞLA'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde biraraya gelen Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) gönüllüleri, doğal SİT alanlarının koruma derecelerinin düşürülmesi tasarısına tepki gösterdi.



MUÇEP gönüllüleri Bodrum Kalesi önünde yaptıkları açıklamanın ardından STS Bodrum adlı yelkenli okul gemisi ile Gökova koylarına açıldı. Doğal SİT koruma alanları derecelerinin düşürülmesi tasarısının ekolojik bir yıkım olduğunu ileri süren grup 'Dünyanın adil yasası, doğa yasası', 'Korunan alanlar, kuyruklu yalanlar', 'SİT'leri icat etme, doğayı tüketme', 'Koylar dolgu alanı olmaz' ve 'Okluk Koyu'na dokunma' yazılı dövizler taşıdı. Çevreciler, yolculuk boyunca durakladıkları yerlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı Ekolojik Temelli Bilimsel Rapor hakkında bilgi vererek doğal SİT koruma derecelerinin düşürüleceğini bildirdi. Muğla'nın çeşitli ilçelerini, 'Muğla Cennet Kalsın' yazılı tişörtler ile şapkalar giyerek gezen yaklaşık 100 kişilik MUÇEP üyesi Ula İlçesi Akyaka mahallesi sahilinde toplandı. Grup adına konuşan sözcü Pınar Hakgüden, "Dünya mirası olan bu güzelliklere emaneten sahip olduğumuzun bilincinde olarak, bu mirasın gelecek kuşaklara koruyarak devredilmesinin insanlığın ortak sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Yetkililere de bu ortak sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Olağanüstü güzelliklerini tarif etmeye kelimelerin yetmediği, ancak 'cennet' olarak ifade edebildiğimiz Gökova Körfezi, bugüne kadar ancak özel koruma statüleri ile korunabildi. Ne yazık ki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bir gayrimenkul şirketine ihale ile hazırlattığı doğal SİT koruma derecelerini düşürerek imara açan proje, bu cennetin parsel parsel satılmasını, betonlaştırılmasını öngören bir ekolojik yıkım projesidir. Henüz kesinleşmemiş olmasına rağmen, bu projeyi baz alarak Okluk Koyu'nda başlatılan inşaat faaliyetlerini protesto ediyoruz. Yetkilileri bir kez daha yasalara ve kamu vicdanına uygun davranmaya, 'cennet'imizi cehenneme çevirmemeye davet ediyoruz" diye konuştu.



'OKLUK KOYU'NDAKİ İNŞAAT DURDURULSUN'



Geçen perşembe günü halk konseri düzenlemeyi planladıklarını, ancak Ula Kaymakamlığı tarafından güvenlik gerekçesi iptal edildiğini aktaran Hakgüden, "Doğayı korumak için etkinlikler düzenlemenin, eğlenmenin, şarkı söylemenin dahi sakıncalı bulunduğu 'olağanüstü' bir dönemden geçiyoruz. Bilinmesini isteriz ki, yaşam alanlarımızı daraltan her türlü baskıya karşı mücadele etmeye, yaşam alanlarımızı ve neşemizi korumaya, yaşamı ve barışı savunmaya devam edeceğiz. Muğla Çevre Platformu olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı, halkın, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kesimlerinin haberinin bile olmadığı bir süreçte hazırlattığı 'Muğla Ekolojik Temelli Bilimsel Raporu'nu iptal etmeye davet ediyoruz. Ekolojik bir yıkım projesinin temeli olan bu rapor, ne bilimsel etikle bağdaşmakta, ne de vicdanlara sığmaktadır. Okluk Koyu'nda başlatılan hukuka aykırı inşaatın bir an önce durdurulmasını talep ediyoruz. Doğal yaşam alanlarımızı yok eden bu girişimlere karşı meşru, yasal mücadelemizi sürdürmeye, takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.



SLOGANLI YÜRÜYÜŞE JANDARMA ENGELİ



Basın açıklamasının ardından Bodrum'dan STS Bodrum okul gemisiyle yola çıkan MUÇEP üyelerini yolcu etmek amacıyla sloganlarla yürüyüşe geçen topluluk, Akyaka Orman İçi Dinlenme Tesisleri'ne girişte jandarma engeliyle karşılaştı. Geçişlerine izin verilmeyen topluluk bir süre sonra jandarma eşliğinde iskeleye kadar geldi. Bazı üyeler giysileriyle denize atlayarak 'Muğla Cennet Kalsın' pankartı açtı. Daha sonra topluluk sessizce olay yerinden ayrıldı.



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