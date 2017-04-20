Muğla'da "Yöresel Yemek Yarışması" Düzenlendi

Yatağan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Yöresel Yemek Yarışması"na katılan kadınlar, "topan" ve "kabak tatlısı"nı en iyi şekilde yapmak için yarıştı.



Yatağan Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen yarışmada, binanın mutfağında yarışmacı kadınlar tarafından hazırlanan yörenin meşhur lezzetleri "topan" ve "kabak tatlısı", 5 kişiden oluşan jürinin değerlendirmesine sunuldu.



Ev kadını, işçi ve memurlardan oluşan 9 yarışmacı arasından dereceye girenler, ödüllerini Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek'ten aldı. Yarışmada birinciliği Melahat Gök, ikinciliği Şenay Çoban ve üçüncülüğü Levent Şahin elde etti.



Kaymakam Çiçek, yaptığı konuşmada, yarışmada yapılan yemeklerin Yatağan ile özdeşleştiğini söyledi.



Jüri üyelerinin yemekleri değerlendirerek not verdiğini belirten Çiçek, "Bu durum, damak tadına göre değişiklik arz eder. Farklı bir jürinin olması durumunda farklı bir sonuç da ortaya çıkabilirdi. Burada önemli olan bu programın yapılmış olmasıdır. Yarışma adı altında güzel bir etkinlik oldu." dedi.



Yarışmada tadına baktığı ve dereceye girememiş bir yarışmacının yemeğini de çok beğendiğini dile getiren Çiçek, "Bu da yarışmada dereceye girmenin çok da önemli olmadığı anlamına geliyor. Belli ki Yatağanlı kadınlar çok mahirler ve çok güzel yemek yapıyorlar." diye konuştu.