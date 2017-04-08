Muğla'da Yöresel Kıyafetler Defilesi Yapıldı

Fethiye ilçesinde 9. Yeşil Üzümlü Kuzugöbeği Festivali kapsamında yöresel kıyafet defilesi düzenlendi.



Yeşil Üzümlü Mahalle Meydanında düzenlenen defilenin ilk bölümünde dastar bezi ve Şanlıurfa yöresi dokumalarından kıyafetler sergilendi.



İkinci bölümünde ise dastar, pazen ve kutnu dokumalarında örnekler izleyenlerin beğenisine sunuldu.



Defilenin sonunda Üzümlü yöresine özgü dastar bezinden hazırlanan gelinlik ve damatlık izleyenlerden yoğun ilgi gördü.



Defile koordinatörü Yrd. Doç Dr. Songül Kuru, gazetecilere yaptığı açıklamada, defileyi kültürel değerlerin devam etmesi amacıyla düzenlediklerini söyledi.



Yok olmaya yüz tutmuş kültürel değerleri hayata geçirip bir sonraki nesle aktarımının sağlanmasını hedeflediklerini vurgulayan Kuru, "Bu bizim için son derece önemli. Prof. Dr. Feriha Pınarlı ve ben bu konuda aktif olarak çalışıyoruz. Yeşil Üzümlü'nün bu konudaki ilgisinden de çok memnunuz." dedi.