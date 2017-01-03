Muğla'da Vatandaş Buluşması

Vali Amir Çiçek, Menteşe ilçesinde vatandaşlar, STK'lar ve muhtarlar ile bir araya geldi.



Menteşe Kaymakamlığı tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nden düzenlenen toplantıya, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Jandarma Alay Komutanı Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile STK temsilcileri, il müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantının açılışında konuşan Vali Çiçek, ortak akıl ve vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile çalışma yürüttüklerini söyledi.



Muğla'da kamu hizmetlerinin vatandaşla buluşmasına aracılık ettiklerini belirten Çiçek, "Zamanımız elverdiği müddetçe kamu görevlisi arkadaşlarımızla birlikte sadece kırsalda değil, şehir merkezlerinde de vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Bugün burada sizleri dinledikten sonra iş yerlerinizde, evlerinizde veya bulunduğunuz yerde yine sizlerle birlikte olacağız. Bizim şu anda en çok ihtiyacımız olan birlik, beraberlik ve dayanışma." dedi.



Ülkenin bu günlerde en çok ihtiyaç duyduğu şeyin birlik ve beraberlik olduğuna işaret eden Çiçek, "Biz ne kadar birlik ve beraberlik içinde olursak, ne kadar birbirimize karşı hoşgörülü olursak, sevgiyle birbirimize bağlı olursak bir oluruz, diri oluruz, güçlü oluruz." diye konuştu.



Son günlerde yaşanan terör olaylarından büyük üzüntü duyduklarını vurgulayan Çiçek, şöyle devam etti:



"Terör hepimizin içini acıtıyor. Ama biz terör olaylarına karşı dik durduğumuz sürece bize bir şey yapamazlar. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana şehitler verdik, gazilerimiz oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle kuruldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şu anki ecdadımız, atalarımız bu vatan uğruna canlarını verdiler. Bizim bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde olarak teröre pirim vermememiz gerekiyor."



Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.