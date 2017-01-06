Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu

Muğla'nın Menteşe ve Bodrum ilçelerinde polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polisler, "sokak satıcısı" tabir edilen kişilerin, Bodrum'da piyasaya uyuşturucu sürecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda M.V.P. gözaltına alındı.



Emniyette ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemede "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.



Şüphelinin kaldığı adreste yapılan aramada da 13 gram "Salvia" maddesi ile 16 gram bonzai ele geçirildi.



Öte yandan, Menteşe ilçesinde bir kişinin Antalya'dan Muğla'ya uyuşturucu getirerek piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.



Düzenlenen operasyonda O.Y. gözaltına alınırken, zanlının üzerinde yapılan aramada 115 adet uyuşturucu hap bulundu.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.