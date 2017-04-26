Muğla'da Terör Propagandası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret İddiası

Muğla'nın Milas ilçesinde sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Muğla'da Terör Propagandası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret İddiası

Muğla'nın Milas ilçesinde sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Milas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'yı öven paylaşımlar yaptığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen A.Ö'yü evinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Cumhurbaşkanına Hakaret, Kürdistan İşçi Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet Müdürlüğü, Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip, Sosyal Medya, Propaganda
reklam