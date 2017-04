Muğla'da Şüpheli Ölüm

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kişi kaldığı apart otelin odasında ölü bulundu.



İçmeler Mahallesi'nde bir apart otelde konaklayan ve uzun süre odadan çıkmayan inşaat işçisi Mehmet Sabancılar (55), apart yöneticisi tarafından hareketsiz halde bulundu.



Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sabancılar'ın öldüğü belirlendi.



Çorum'un Sungurlu ilçe nüfusuna kayıtlı Sabancılar'ın cesedi, savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Marmaris Devlet Hastanesi morguna götürüldü.