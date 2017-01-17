Muğla'da Son 30 Saatte Metrekareye 48 Kilogram Yağış Düştü

Muğla ve çevresinde geceden bu yana etkili olan yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.



AA muhabirinin Muğla Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, kent merkezinde son 30 saatte metrekareye 48 kilogram yağış düştü. Yağışların bu gece de devam edeceği bildirildi.



Menteşe ilçesinde ise 2 gündür aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Düğerek, Karabağlar mahalleleri ile çevre yolu yakınlarındaki tarım alanlarında su birikintileri oluştu.



Ayvalı mevkisinde yollarda su birikmesi yüzünden vatandaşlar, yolun karşısına geçmek için tahtalardan seyyar köprü kurdu.



Vatandaşlardan Eşref Oksak, yolun yoğun yağış nedeniyle adeta dereye döndüğünü söyledi. Vatandaşların mahallede karşıya geçmek için tahtadan köprü kurduğunu belirten Oksak, köprünün yağışların sona ermesiyle kaldırıldığını dile getirdi.



Sakar Geçidi rampasında ise sis etkili oldu. Sabah başlayan ve etkisini artıran sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sakar rampasında önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri sis farlarını yakmaları, takip mesafesini korumaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.