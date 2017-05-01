Muğla'da Sıcak Hava

Hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Muğla'da, yerli ve yabancı turistler ile vatandaşlar, denizin ve güneşin keyfini çıkardı.



Turistlerin yanı sıra bölgede yaşayanlar, hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Ula ilçesindeki Akyaka Mahallesi'nde sahilde yürüyüş yapıp kafelerde kitap okudu. Bazı vatandaşlar ise sıcak havadan yararlanıp denize girdi.



Gökova Körfezi'nin "cennet köşesi" diye tabir edilen ve her mevsim mavi ile yeşilin bir arada olduğu Akyaka'da sıcak havayı fırsat bilenlerden bazıları oltalarıyla balık avlamaya çalıştı. Bazı tatilciler ise kano keyfi yaptı.



Muğla'nın Fethiye ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar denize girdi. İlçede, bazı vatandaşlar dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi'ndeki ünlü Belcekız ve Kumburnu Plajı'nda denize girip, kumsalda güneşlendi, bazıları da sahildeki kafelerde dinlenmeyi tercih etti.



Macera tutkunu vatandaşlar ise bin 965 rakımlı Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçup, Ölüdeniz'in eşsiz güzellikteki manzarasını izleme fırsatı buldu. Yamaç paraşütlerinin gökyüzündeki görsel şovu ise sahilde kumsalda güneşlenen vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.



Hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Bodrum ilçesinde sahil kenarlarında yoğunluk oluştu. Yurtdışından ve Türkiye'nin çeşitli illerinden ilçeye gelen turistler Cumhuriyet caddesi, Kumbahce sahili Paşatarlası ve Kale caddelerinde yoğunluğa neden oldu.



Bazı turistler çocuklarıyla denize girip güneşin tadını çıkarırken bazıları da sahilde balık tuttu. Pazı turistlerin de şezlonga uzanarak kitap okuyarak vakit geçirdikleri gözlendi. Kumbahçe sahili açığına demirleyen Bazı lüks yatlarda ilgi çekti.



Ortaca ilçesinin turistik Dalyan Mahallesi'nde tatilciler günübirlik tekne turlarıyla Dalyan Kanalını gezme ve kaya mezarlarını görme fırsatı buldu.



Tekneyle kanal gezisinin ardından İztuzu Plajına ulaşan tatilciler, sahilde yürüyüş yaptı. Bazı tatilciler ise kaya mezarlarının karşısında bulunan kafelerde kitap okuyarak zaman geçirdi.