Muğla'da Sıcak Hava

Hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Muğla'da, yerli ve yabancı turistler ile vatandaşlar, denizin ve güneşin keyfini çıkardı.



Turistlerin yanı sıra bölgede yaşayanlar, hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Ula ilçesindeki Akyaka Mahallesi'nde sahilde yürüyüp, kafelerde kitap okudu. Bazı vatandaşlar ise sıcak havadan yararlanıp denize girdi.



Gökova Körfezi'nin "cennet köşesi" diye tabir edilen ve her mevsim mavi ile yeşilin bir arada olduğu Akyaka'da sıcak havayı fırsat bilenler, oltalarıyla balık avladı. Bazı tatilciler ise kano keyfi yaptı.



Fethiye ilçesinde de bazı vatandaşlar dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ve Kumburnu Plajı'nda denize girip, kumsalda güneşlendi, bazıları da sahildeki kafelerde dinlenmeyi tercih etti.



Macera tutkunları ise bin 965 rakımlı Babadağ'dan yamaç paraşütü yaparak, Ölüdeniz'in eşsiz güzellikteki manzarasını izleme fırsatı buldu. Yamaç paraşütlerinin gökyüzündeki görsel şovu ise sahilde kumsalda güneşlenen vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.



Bodrum ilçesinde ise sahilde yoğunluk yaşandı.



Yerli ve yabancı turistler Cumhuriyet Caddesi, Kumbahçe sahili, Paşatarlası ve Kale caddelerinde yoğunluğa neden oldu.



Bazı turistler çocuklarıyla denize girip güneşin tadını çıkarırken bazıları da sahilde balık tuttu. Kumbahçe sahili açığına demirleyen bazı lüks yatlarda ilgi çekti.



Ortaca ilçesinin turistik Dalyan Mahallesi'nde tatilciler günübirlik tekne turlarıyla Dalyan Kanalı'nı gezme ve kaya mezarları görme fırsatı buldu.



Tekneyle kanal gezisinin ardından İztuzu Plajına ulaşan tatilciler, sahilde yürüyüş yaptı.



Bazı tatilciler ise kaya mezarlarının karşısında bulunan kafelerde kitap okuyarak zaman geçirdi.