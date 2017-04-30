Muğla'da Sıcak Hava

Hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Muğla'da, yerli ve yabancı turistler, denizin ve güneşin keyfini çıkardı.



Ortaca ilçesinin turistik Dalyan Mahallesi'nde tatilciler günübirlik tekne turlarıyla Dalyan Kanalını gezme ve kaya mezarlarını ziyaret etme fırsatı buldu.



Tekneyle kanal gezisinin ardından İztuzu Plajı'na gelen tatilcilerin bazıları sahilde yürüyüş yaptı, denize girdi bazıları ise güneşin keyfini çıkardı.