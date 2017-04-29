Muğla'da 'Sakin Şehir' Çalıştayı

Muğla'nın Ortaca ilçesi "Cittaslow Ortaca" konulu adaylık çalıştayı gerçekleştirildi.



"Sakin şehir" olmak için başvuru yapan Ortaca ilçesinin Caretta caretta kaplumbağaları, İztuzu Plajı ve 2 bin 500 yıllık kaya mezarlarıyla ünlü Dalyan Mahallesi'nde düzenlenen çalıştayda, "sakin şehir" unvanının kazanılması için gerekli kriterler ve bunun ilçeye katacağı değerler ele alındı.



Toplantıda konuşan Cittaslow Uluslararası Başkan Yardımcısı ve Türkiye Koordinatörü Tunç Soyer, Cittaslow felsefesinin yaşam tarzı olduğunu söyledi.



Bu felsefenin, hız ve büyüklüğün insanoğlunu mutlu etmediğinden yola çıkarak, hız ve büyüklüğün karşısına yavaşlık ve yerelliği koyduğunu belirten Soyer, "Bu felsefe başka bir hayatın mümkün olduğunu söylüyor. Bu dışarıdan bakıldığında, çok fazla ütopik, hatta Don Kişot'un yel değirmenlerine karşı mücadelesi gibi algılanacak naif bir girişim olarak görülebilir. Fakat öyle değil." dedi.



Soyer, 72 kriteri olan Cittaslow'a 30 ülkede, 230 kentin üye olduğunu vurguladı.



Türkiye'nin, 14 Cittaslow kent sayısıyla, en çok Cittaslow kente sahip ülkeler arasında dördüncü sırada yer aldığına dikkati çeken Soyer, "Türkiye gerçekten Cittaslow'lar cenneti olabilecek bir ülke. Çünkü her biri kendine özel kentler var. Cittaslow olan kentler güzel oldukları için değil kimliklerini korudukları için oldular." diye konuştu.



"Sakin yaşamak istiyoruz"



Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik ise "sakin şehir"in hayatlarımıza tamamen yön veren ve esiri olunan teknolojiye, "Durun bizim hayatımıza bu kadar müdahale etmeyin, sakin yaşamak istiyoruz." diyebilmek olduğunu belirtti.



Projenin sunumunu gerçekleştiren Yüksek Arkeolog Nilgün Şahin de, geçmişin unutulmadan geleceğe aktarılması için Cittaslow'a başvurduklarını, Ortaca'nın birçok geleneğiyle bu unvanı hak ettiğini, almak için de ellerinden gelen bütün gayreti göstereceklerini ifade etti.



Toplantıya, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.