Muğla'da Sahte Para Operasyonu

Muğla'nın Milas ilçesinde sahte parayla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 5 kişi, 100 liralık 10 sahte banknotla yakalandı.



İhbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte parayla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen zanlıların içinde bulunduğu otomobilin plakasını tespit etti.



Bodrum yolunda yakalanan otomobildeki zanlılar, polisin "dur" ihtarına rağmen kaçmaya başladı.



Kısa süreli takip sonucu durdurulan araçtaki E.A, B.K, M.O.Ç, D.C.U. ve D.B. gözaltına alındı.



Zanlıların üzerinde ve otomobildeki aramada, 100 liralık 10 sahte banknot ele geçirildi.



İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.