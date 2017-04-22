Muğla'da Sahte İçki Operasyonu

Menteşe ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 26 şişe sahte içki ele geçirildi.



Muğla Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göktepe Mahallesi Avcılar mevkisinde sahte içki üretimi ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine bir eve operasyon düzenledi.



Evde yapılan aramada, eklentilerde tahtaların arasında kutulara saklanmış halde 26 şişe sahte içki, av tüfeği ile 21 av tüfeği fişeği ele geçirildi.



Operasyonda, N.A. gözaltına alındı.



Şüphelinin, Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.