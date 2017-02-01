Muğla'da Sahte İçki Operasyonu

Muğla'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir evde 42 şişe sahte içki ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.



Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri piyasaya sahte içki sürüleceği haberi üzerine çalışma başlattı.



Bodrum'da bir eve düzenlenen operasyonda piyasaya sahte içki sürdüğü tespit edilen N.K gözaltına alınırken şüphelinin evinde yapılan aramada evin depo kısmında 42 şişe sahte içki ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.