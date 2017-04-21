Muğla'da Otomobille Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Samet Sönmez yönetimindeki 07 CRC 50 plakalı otomobil, Bekçiler Mahallesi Antalya-Fethiye karayolunda, tali yoldan çıkan Cafer Atlı'nın kullandığı 48 BAJ 06 plakalı motosikletle çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada, sürücüler Sönmez ile Atlı ve otomobilde yolcu olan yabancı uyruklu Nasdiya Kutsanto ile motosikletteki Hüdamettin Kımcı yaralandı.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kımcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Sürücüsü Sönmez ile yolcu Kutsana ayakta tedavi edildi. Hastaneye kaldırılan Atlı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde otomobilin motosikletle çarpışma anı yer alıyor.