Muğla'da Otomobil Yayaya Çarptı: 1 Ölü

Menteşe'de yolun karşısına geçmeye çalışan Şahap Türköz, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, Muğla-Yatağan karayolu Merdiveli mevkisinde Harun A'nın kullandığı 48 YK 280 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Şahap Türköz'e çarptı.



Türköz'e çarpan otomobil, metrelerce sonra durabildi.



İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Türköz'ün öldüğünü tespit etti.



Kaza dolayısıyla karayolunda trafik bir süre aksadı. Türköz'ün cesedi, incelemenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, sürücü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Öte yandan, haber verilmesinin ardından olay yerine gelen Türköz'ün yakınları da uzun süre gözyaşı döktü.