Muğla'da Ortaca-Yatağan Bal Derbisi

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 8'inci Grup'ta normal sezonu 6'ncı basamakta tamamlamasına rağmen, il sıralamasında kendisi gibi Muğla'yı temsil eden Ortaca Belediyespor'un gerisinde kaldığı için baraj maçı oynamak zorunda kalan Yatağanspor, yarın Muğla Süper Amatör Lig lideri Yeni Milasspor'la karşı karşıya gelecek.



Muğla Atatürk Stadı'ndaki müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Play out karşılaşmasından zaferle ayrılacak ekip önümüzdeki sezon BAL'da mücadele etme hakkı kazanacak. - Muğla