Muğla'da Orman Yangını

MUĞLA'nın Ula İlçesi'nde, çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.



Gökova Mahallesi Turnalı mevkiindeki ormanlık alanda, bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına, olay yerine sevk edilen 1 itfaiye, 6 arazöz ve 45 itfaiye eriyle müdahale edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.



1 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.



- Muğla