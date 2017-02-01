Muğla'da Orman Yangını

Menteşe ilçesi Turnalı mevkinde çıkan orman yangınında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.



Muğla Orman İşletme Müdürlüğü Gökova Orman İşletme Şefliği sorumluluğundaki Turnalı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.



Yangına 40 yangın söndürme işçisi bir ilk müdahale aracı ve 6 arazöz ile müdahale etti. Alevler ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.



Öte yandan, ocak ayında bölgede 5 orman ve 3 örtü yangını çıktığı, yangınlarda 30 dekar orman ve 60 dekar tarım alanının zarar gördüğü öğrenildi.