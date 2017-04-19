Muğla'da Öğrencilere Sınav Öncesi Moral Etkinliği

Muğla'da, Ortaca Kaymakamlığı ve Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği organizasyonuyla 250 öğrenciye, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavı öncesi moral etkinliği düzenlendi.



Dalyan Mahallesi'ndeki etkinlikte öğrenciler, Dalyan Tekne Kooperatifi Üst Birliğine ait teknelerle ulaştıkları İztuzu Plajı'nda sınav öncesi uçurtma şenliğine katılarak stres attı. Plaj temizliği yaparak çevre duyarlılığına da dikkati çeken öğrenciler, caretta carettaların üreme alanları ve 2 bin 500 yıllık kral mezarlarını da görme fırsatı buldu.



Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin Turizm Haftası kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.



TEOG'da ikinci aşama olan sınavlarını 26 ve 27 Nisan tarihlerinde gerçekleştirileceğini hatırlatan Ürkmezer, şöyle konuştu:



"İlçemizde TEOG sınavına girecek öğrencimize, moral vermek, turizmin önemini kavramalarını sağlamak ve bölgede görmedikleri yerleri rehberlerin anlatımıyla görmeleri için proje hazırladık. Öğrencilerimiz, kaya mezarları ve doğal güzellikler arasında tekne turuyla İztuzu Sahili'ne gittiler ve uçurtma şenliğine katıldılar. Öğrencilerimiz dünya harikası Dalyan'ın güzelliklerini moral motivasyon programı çerçevesinde gördü. Tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum."



Ürkmezer, projeye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği, Dalyan Tekne Kooperatifi Üst Birliği ve turizmcilerin de katkı sağladığını belirtti.



Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği üyesi Seba Çobanoğlu, TEOG sınavına hazırlanan yaklaşık 250 öğrenci ve öğretmenleriyle Dalyan'da buluştuklarını anlattı. Çobanoğlu, "Çocuklarımızın stres atması da bizleri çok mutlu etti. Tüm çocuklarımıza sınavda başarılar diliyoruz." diye konuştu.



8. sınıf öğrencisi Efsun Yılmaz da İztuzu Plajı'na ilk defa geldiğini belirterek, "TEOG'dan bir hafta önce arkadaşlarımla tekne turu ve uçurtma şenliğiyle moral depoladık. İnşallah TEOG'da da böyle eğleniriz. Önümüzdeki hafta TEOG var tüm arkadaşlarıma başarılar dilerim. İnşallah herkes istediği liseyi tutturur." dedi.



Tuana Yalçın ise arkadaşlarıyla vakit geçirmenin kendisine iyi geldiğini belirterek, TEOG öncesi stres attıklarını ve etkinliğin kendilerine moral verdiğini ifade etti.