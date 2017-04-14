Muğla'da Mesai Saatleri Değişti

Muğla Valiliği, il genelinde 17 Nisan'dan itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu.



Muğla Valiliğince yapılan açıklamada, il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 100. maddesi gereğince, 17 Nisan Pazartesi tarihinden itibaren değiştirildiği bildirildi.



Buna göre, yeni mesai 08.00'da başlayıp, 12.00'de öğle arasına girecek. Öğleden sonra mesaisi 13.00'de başlayacak. Mesai 17.00'da bitecek. - MUĞLA