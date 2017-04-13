Muğla'da Korkutan Deprem! Ege 5 Şiddetinde Sallandı

Muğla'nın Ula ilçesinde 5 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Ege Bölgesi'nin genelinde hissedildi.

Muğla'da Korkutan Deprem! Ege 5 Şiddetinde Sallandı

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, Muğla'nın Ula ilçesinde, saat 19:22'de Ritchter ölçeğine göre 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

AFAD, depremin merkez üssünü Ula ilçesine bağlı Kavakcalı olarak açıkladı.

Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Ege'deki yakın bölgelerden de hissedildi.

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