Muğla'da Korkutan Deprem! Ege 5 Şiddetinde Sallandı
Muğla'nın Ula ilçesinde 5 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Ege Bölgesi'nin genelinde hissedildi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, Muğla'nın Ula ilçesinde, saat 19:22'de Ritchter ölçeğine göre 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
AFAD, depremin merkez üssünü Ula ilçesine bağlı Kavakcalı olarak açıkladı.
Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Ege'deki yakın bölgelerden de hissedildi.