Muğla'da Korkutan Deprem! Ege 5 Şiddetinde Sallandı

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, Muğla'nın Ula ilçesinde, saat 19:22'de Ritchter ölçeğine göre 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

AFAD, depremin merkez üssünü Ula ilçesine bağlı Kavakcalı olarak açıkladı.

Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Ege'deki yakın bölgelerden de hissedildi.