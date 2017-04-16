Muğla'da Kayıp Kişi Aranıyor

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 73 yaşındaki kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.



Alınan bilgiye göre, Şerefler Mahallesi'nde oturan 73 yaşındaki Veli Arslan, 14 Nisan'da evinden ayrıldı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Arslan'ın ailesi durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. Jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.



Ekipler, Arslan'ı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.