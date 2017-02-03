Muğla'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Milas ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen biri çocuk 2 kişi tedavi altına alındı.



Hacı İlyas Mahallesinde yaşayan Feride Özdemir, akşam saatlerinde ısınmak için kömür sobasını yaktı.



Soba borularının tam oturmaması nedeniyle sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Özdemir, 112 Acil Servis'i aradı.



Eve gelen sağlık ekipleri, Özdemir ve evde bulunan yakını 9 yaşındaki Ceylin Handan Sarıhan'ı, 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine kaldırdı.



Özdemir ve çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.