Muğla'da Kar Yağışı Nedeniyle Kapanan Yollar Açıldı

Muğla'da yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan Muğla-Aydın, Muğla-Denizli ve Muğla-Antalya karayolları ekiplerin gün boyu çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.



Karayolları ekipleri, kar yağışının yoğun olduğu Yatağan, Kavaklıdere, Ula ve Seydikemer ilçelerinde ulaşımın aksamaması için yoğun çaba harcadı. Bölge trafik ekipleri de ana güzergahlarda sürücüleri dikkatli olmaları ve araçlarında zincir bulundurmaları konuşunda uyardı.



Menteşe ilçesinde ise geceden itibaren kar küreme çalışmalarına başlayan belediye ekipleri, başta ana arterler olmak üzere trafiğin yoğun olduğu bölgelerin ulaşıma kapanmaması için çalışma yürüttü.



Okulların da tatil olması nedeniyle vatandaşlar kentte kartpostallık görüntülerin oluştuğu Saburhane Meydanı ve tarihi Muğla evlerinin bulunduğu alanlarda bol bol fotoğraf çektirdi.



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla'yı etkisi altına alan kar yağışına Büyükşehir Belediyesinin 44 araç ve 150 personelle müdahale ettiğini belirtti.



Vatandaşların mağdur olmaması, ulaşımda sıkıntıların yaşanmaması için ekiplerin kardan kapanan yollara anında müdahale ettiğini anlatan Gürün, "Muğla'da etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle birçok ilçemizde yollar ulaşıma kapandı. Bazı ilçelerimizde okullar tatil edildi. İlimiz genelinde kar yağışını beklediğimiz için hazır bekletilen ekiplerimiz kısa sürede kardan etkilenen yollara müdahale ederek yolların büyük bölümünü ulaşıma açtı." dedi.



Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise 6 yıl aradan sonra yoğun bir şekilde meydana gelen kar yağışının günlük hayatı olumsuz etkilememesi için ekiplerin geceden itibaren çalışma yürüttüğünü kaydetti.