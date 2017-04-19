Muğla'da Kaçak Tütün Operasyonu

Yatağan ilçesinde düzenlenen operasyonda, satışa hazır 39 bin 182 makaron ve 33 bin 265 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki 6 iş yerinde kaçak tütün satıldığı bilgisine ulaşan Yatağan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, satışa hazır halde 39 bin 182 makaron ve 33 bin 265 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.



Ele geçirilen tütünleri muhafaza altına alan ekipler, kaçak tütün sattığı tespit edilen iş yeri sahiplerine, kaçak tütün satmak ve iş yeri açma ruhsatı bulunmadan ticari faaliyet sürdürmekten yaklaşık 76 bin lira idari para cezası uyguladı.