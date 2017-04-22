Muğla'da kaçak rakı ele geçirildi



MUĞLA'da yapılan operasyonda, bir evde kaçak rakı ile av tüfeği ve silaha ait fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Menteşe'nin Göktepe Mahallesi Avcılar Mevkii'nde yaşayan N.A'nın evinde kaçak üretilmiş içki bulunduğunu öğrenen jandarma, dün (cuma) operasyon yaptı. Bahçedeki kömürlükte tahtaların arasına gizlenmiş şekilde 26 şişe sahte rakı ele geçirildi. Evde yapılan aramada ayrıca 1 av tüfeği ile 21 fişek bulundu. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Muğla İl Jandarma Komutanlığı, halkın sağlığını tehdit eden, ölümlere sebep veren ve vergi kaybına neden olan tüm kaçakçılık olayları ile mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini açıkladı.