Muğla'da Kaçak Göçmen Operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na gitmeye çalışan 18 sığınmacı ve kaçak göçmen yakalandı.



Marmaris açıklarında yasa dışı geçişleri önlemek amacıyla devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik unsurları, Kadırga Burnu mevkisi açıklarında bir sürat teknesini durdurdu.



Teknede, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 17 sığınmacı ile bir Irak'lı yakalandı.



Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı rıhtımına getirilen yabancı uyruklulara giysi ve yiyecek verildi.



Kaçak göçmen ve sığınmacılar, sağlık kontrollerinin ardından Muğla Göç İdaresine götürüldü.