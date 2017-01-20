Muğla'da Kablo Hırsızlığı İddiası

Menteşe'de katı atık depolama sahası şantiyesindeki yeraltı elektrik kablolarını çaldıkları iddiasıyla yakalanarak adliyeye sevk edilen 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, Menteşe ilçesi Dirgeme yolu mevkisinde yapımı devam eden katı atık depolama sahası şantiyesinde bir araçtaki 3 kişinin hısızlık yaptığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.



Yürütülen çalışma sonucu hırsızlıkta kullanılan araç ile demir kesme makası ve 25 bin lira değerinde kablo ele geçirilirken, şüpheliler ise kaçtı.



Polisin yaptığı çalışmada hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen A.R.Ö. ile çocukları A.Ö. ve S.Ö. düzenlenen operasyonla yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.