Muğla'da "Huzur" Operasyonu

Türkiye genelinde akşam saatlerinde başlayan "Huzur Türkiye-4" operasyonu kapsamında, Fethiye ilçesinde polis ve sahil güvenlik ekipleri denetim yaptı.



Fethiye Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki bir asayiş köpeğinin de hazır bulunduğu uygulamalar, ilçedeki eğlence mekanlarında ve farklı noktasında 107 polisin katılımıyla yapıldı.



Sahil güvenlik ekipleri ise iki bot ile denizde uygulama yaptı. Kordon boyunda bağlı bulunan teknelerde de uygulama yapan sahil güvenlik ekipleri teknelerdeki kişilerin üzerinde Genel Bilgi Tarama (GBT) uygulaması yaptı. Ekipler tarafından 50 tekne kontrol edildi.



Uygulamalar kapsamında herhangi bir şüpheliye rastlanılmadığı kaydedildi.