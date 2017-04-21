Muğla'da Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir iş yerinden 4 gün önce yapılan hırsızlıkla ilgili olarak Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.



İş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, bilgisayarları çalan kişinin Ferhat Çalışır olduğunu tespit etti.



İkametinde polis tarafından gözaltına alınan Çalışır, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede "hırsızlık" suçlamasıyla tutuklandı.