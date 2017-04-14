Muğla'da Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, çeşitli tarihlerde ilçedeki 8 evden yapılan hırsızlıklarla ilgili Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.



Hırsızlık yapılan evlerde inceleme yapan ekipler, pencere parmaklıklarında Sezer K'ya ait parmak izlerini tespit etti.



Her gün farklı ikametlerde kaldığı belirlenen Sezer K, polis ekiplerince takibe alındı.



Bir alışveriş merkezinde polis tarafından gözaltına alınan zanlının son kaldığı evde yapılan aramada, çalıntı oldukları tespit edilen fotoğraf makinesi, 2 altın yüzük ve kolye, cep telefonu, 850 lira ile kendisine ait olmayan kimlikler ele geçirildi.



Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sezer K, "hırsızlık yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.



Öte yandan, Sezer K'nın cezaevi firarisi olduğu ve 3 suçtan aranması olduğu kaydedildi.