Muğla'da Hırsızlık İddiası

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, çeşitli tarihlerde ilçelerdeki ev ve ağıllardan yapılan küçükbaş hayvan hırsızlıklarıyla ilgili Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.



Ekipler, daha önce de hırsızlıktan sabıkası bulunan Süleyman V.'yi (30) teknik ve fiziki takibe aldı.



Çiftlik Mahallesi'ndeki bir ağıldan 2 keçi çalan hırsızlar kaçmaya çalışırken Muğla-Fethiye Karayolu Çiftlik Kavşağı'nda polis tarafından durduruldu.



Otomobildeki keçilerle suçüstü yakalanan Süleyman V. ve 17 yaşındaki K. K, gözaltına alındı.



Zanlıların, emniyetteki sorgulamalarında çaldıkları hayvanları Murat D'nin (29) ağılında tuttuklarını itiraf etmeleri üzerine D. de gözaltına alındı.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Süleyman V. ile K. K. "Evden hırsızlık" ve "Küçükbaş hayvan hırsızlığı" suçlamasıyla tutuklandı.



Murat D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Öte yandan, çalıntı olduğu tespit edilen küçükbaş hayvanlar sahiplerine teslim edildi.