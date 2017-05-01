Muğla'da Halkoyunları Rüzgarı

Geceye Türkiye Üniversite Sporları Başkanı Prof.Dr. Kemal Tamer, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımıcısı Prof.Dr.Yusuf Ziya Erdil ve Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, birlikte katıldılar.

Stilize dalda 16 Artis dalda 13 olmak üzere 29 üniversitenin yer aldığı Türkiye Finallerin de otelde bulunan yabancı turistlerde bir hayli keyifli bir gece yaşadılar.

Geçtiğimiz yıl UNİLİG gibi dev bir organizasyonunda ilimizde yapıldığına dikkat çeken Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, Bu gün Muğla Menteşe'de 1000 den fazla katılımcı ile Oryantiring Şampiyonamız, Bodrum'da 500 den fazla katılımcı ile Türkiye Enduro Şampiyonası, Dalyan'da 1000 den fazla katılımcı ile Açık Su Yüzme Yarışması ve Son olarakta Bodrum da 29 Üniversiteden 1500' e yakın sporcu, Antrenör, idareci, Hakem, seyirci Halk Dansları Türkiye Finali için ilimize geldi. Diğer irili ufaklı faaliyetlerle bu hafta sonu ilimizde 5000'e yakın sporcuyu misafir ediyoruz. Dedi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof.Dr.Kemal Tamer'e ÜNİLİG Madalyalarının yer aldığı özel bir tablo hediye eden Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, destekleri için teşekkür etti.

Muğla ilinin her türlü faaliyetin altından başarı ile kalktığı için Büyük organizasyonlarda Muğla'yı tercih ettiklerini söyleyen Türkiye Üniversiteler Federasyonu Başkanı Prof.Dr.Kemal Tamer ise desteklerinden ötürü Sayın İl Müdürümüze ve ekibine çok teşekkür ediyorum dedi.

