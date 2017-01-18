Muğla'da Fuhuş Operasyonu

Fethiye ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 yabancı uyruklu kadın ile fuhşa aracılık ettiği tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, bir alışveriş merkezinin otoparkında fuhuş pazarlığı yaptığı öne sürülen Mehmet A. ile yabancı uyruklu 3 kadın yakalandı.



Mehmet A, Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edilmek üzere Muğla Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğüne götürüldü.